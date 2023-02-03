Отрезанный Николаев остался без жены после новости об инфаркте

К Николаеву не пускают супругу.

Два дня назад российский певец и композитор Игорь Николаев два дня назад попал в больницу с подозрением на инфаркт. Позже, по данным источников, инфаркт у него якобы подтвердился, причем повторный. Позже появилась информация о том, что Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Сообщалось, что поэтому маэстро экстренно провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты.

Сначала звезду якобы в тяжелом состоянии отвезли в подмосковную клинику, потом перевезли в столичный кардиоцентр.



Чтобы развеять сразу все слухи, 63-летний Игорь Николаев в день госпитализации вышел на связь с поклонниками и сообщил, что чувствует себя в целом нормально, а многие сообщения о его критическом состоянии сильно преувеличены. Тем не менее, жену Юлию Проскурякову к нему пока не пускают.

Сегодня Игорь Николаев снова вышел на связь с фанатами и опроверг домыслы о том, что в соцсетях за него пишет его жена.

Также Николаев отметил, что все запланированные концерты у него состоятся. В беседе с журналистами подруга композитора предпринимательница Алина Редель заявила, что у него вообще не было никакого инфаркта.