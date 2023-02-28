"На могиле ощущение скорби": объявлено о связи погибшего Галкина с дьяволом

Кто стоит за уходом из жизни Галкина?

Даже спустя много лет после ухода известных людей поклонники гадают — что же случилось с человеком. Несчастный случай, добровольный уход или помощь потусторонних сил — вариантов развития событий множество. Вот и спустя 13 лет со дня смерти актера Владислава Галкина не утихают споры: что же стало со звездой фильма "Мастер и Маргарита"?

Пятый канал пообщался с тарологом и медиумом Айгуль Хуснетдиновой. Может быть именно она сможет сказать, что же случилось с актером. Некоторые поклонники считают, что смерть мужчины связана с ролью в экранизации произведения М. Булгакова — там герой Галкина напрямую связан с дьяволом. Однако, эзотерик отклонила эту мысль.

По словам Айгуль, у Владислава Галкина была сложная судьба и проблемы со здоровьем. И, к сожалению, даже спустя годы его душа не может найти покой. Медиум считает, что злые люди воспользовались добродушием, слабым состояние Галкина и тем самым подтокнули его к уходу.

"Я не могу сказать, что Владислав Галкин нашел покой. Он, скорее всего, снится близким, на его могиле ощущение большой скорби, большого сожаления", — делится Хуснетдинова.

По официальной версии 38-летний актер умер от острой сердечной недостаточности. Это произошло после выписки из больницы, где Галкин лечил поджелудочную железу.