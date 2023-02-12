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Воскресенье 12 февраля

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Проклятье, убийство и 5 тысяч солдат: что случилось на съемках фильма "Мастер и Маргарита"

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Фильм "Мастер и Маргарита" окутан тайнами.

Культовый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" считают самым мистическим произведением XX века. До сих пор среди поклонников к нему не снижается интерес, а режиссеры с опаской берутся за экранизацию, ведь за произведением тянется странный и тревожный шлейф. Многие считают, что всемирно известный роман Булгакова проклят. И так думают не на пустом месте, ведь автор "убивал" свое творение не раз.

В феврале исполнится 30 лет со дня выхода на экраны фильма "Мастер и Маргарита" режиссера Юрия Кара. Он рассказал, какие мистические факты происходили на съемках, и с чем это может быть связано. Оказывается, во время работы режиссера постоянно что-то останавливало, но какая то "сила" заставляла продолжать.

Древний Ершалаим группа должна была снимать в Судаке, а не в Израиле, на который банально не хватало денег. Режиссеру привезли пять тысяч солдат и весь необходимый реквизит. Вдруг в октябре выпал снег. Потом неожиданно оператор бросил работу, а актера Николая Бурляева не благословил духовный отец...

Однако режиссер был настойчив и шел наперекор судьбе. Он нашел другого оператора в Москве и поехал к нему. Но и тут все не срослось мистическим образом. По пути на встречу у режиисера сломался автомобиль. К его ужасу это сучилось прямо напротив "нехорошей квартиры" Булгакова в Москве! Тогда-то Юрий Кара и понял, что надо во что бы то ни стало снимать в Израиле и как положено, подождал год и снял картину, пишет сайт "Радио 1".

12 февраля 2023, 22:52
"Мастер и Маргарита". Фото: скриншот из фильма.
"Радио 1"✓ Надежный источник

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