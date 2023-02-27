"Разводимся": сообщившая о крахе отношений Королева горько вздохнула

Наташа Королева рассказала о расставании с Тарзаном.



Сплетников хлебом не корми, дай только порыться в чужом грязном белье, да сочинить новые небылицы. Впрочем, некоторые считают это обязательным спутником публичных профессий. Уверена в этом и Наташа Королева.

Ей уже несколько лет приписывают развод с мужем Тарзаном, однако пара до сих пор вместе. Слухи окрепли настолько, что даже Анастасия Волочкова в одном из шоу заявила о том, что переспала бы со свободным ныне мужчиной. Ведь, насколько была уверена балерина, пара артистов уже распалась.

Впрочем, Наташа Королева относится ко всем кривотолкам спокойно, даже шутит на эту тему. Позвонила однажды Сергею Глушко (Настоящее имя Тарзана – Прим.ред.) и сообщила пренеприятнейшее известие, только что вышедшее из-под пера журналистов.

"Серега, мы опять с тобой разводимся", – горько вздохнула сообщившая о крахе отношений Королева мужу.

Подмечает Наташа Королева то, что на сплетников не обижается, ведь в крепости своего брака уверена. В этом году они с Тарзаном будут отмечать 20-летие брака и 22-летие начала отношений, поэтому Наташе Королевой даже не счесть, сколько же раз их с супругом разводили СМИ.

К слову, на грани развода пара действительно находилась, но лишь однажды. Привела к этому измена Тарзана, однако Наташа Королева смогла найти в себе силы простить неверного мужа.

