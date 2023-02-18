"Самая большая мечта": тяжелобольной Зайцев рассказал о своем последнем желании

Вячеслав Зайцев просит о малом.



Несколько лет назад поклонники Вячеслава Зайцева были встревожены и расстроены тем, что у модельера обнаружена болезнь Паркинсона. Из-за нее престарелый мужчина лишился возможности как полноценно работать, так и самостоятельно передвигаться.

В дополнение к этому, ударом для многих стало и то, что близкие люди перестали поддерживать общение с кутюрье, а в его доме поселились посторонние, на первый взгляд, люди. Вадим Хусаинов, известный как помощник и партнер Вячеслава Зайцева, обеспечивает и уход за модельером, и его лечение.



В этом году Зайцев отметит 85-летие, поэтому уже сейчас Хусаинов начал задумываться о предстоящем празднике. Как сообщает портал PROзвезд, многие из звезд уже приглашены. Но не теряет кутюрье надежду на то, что его единственный сын Егор также заглянет на юбилей.

С наследником у Вячеслава Зайцева отношения сложные. Несмотря на то, что отец помог ему встать на ноги, а затем сделал главой своего модного дома, Егор Зайцев с отцом не контактирует и даже не снимает трубку, если тяжелобольной отец звонит ему. Впрочем, безутешный Вячеслав не опускает рук: вдруг произойдет чудо и любимый сын вновь начнет с ним общаться.



"Это самая моя большая мечта", – рассказал о своем последнем желании страдающий от Паркинсона Вячеслав Зайцев.

