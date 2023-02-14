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Вторник 14 февраля

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На шесте: Невестка-стриптизерша предъявила пикантные подробности жизни с сыном Королевой

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Невестка Королевой раскрыла всю правду.

Два года назад семейство певицы увеличилось. Архип Глушко познакомил родителей со своей возлюбленной Анной Волынкиной (она же Мелисса Фокс). Выбор сына озадачил россиян. Дело в том, что у спутницы молодого человека не самое лучшее прошлое. Она занималась стрептизом, но познакомившись с семьей Наташи Королевой бросила это занятие. К слову, сам Тарзан с подробным прошлом настаивал на этом.

Сейчас Мелисса начинающий визажист, ее тепло приняла будущая свекровь. Но, видимо, окончательно бросить старые привычки ей не удалось. В своем микроблоге в день всех влюбленных девушка предъявила видео-поздравление с пикантными подробностями жизни со щавельным наследником. Мелисса смонтировала ролик с кадрами совместной жизни. На одном из видео сын Королевой крутится на шесте вместе со своей спутницей.

“Люби меня так сильно, как только сможешь, а я тебе клянусь, что буду тоже" – под эти строчки влюбленные целуются, обнимаются и крутятся на пилоне.

"14 февраля это не просто праздник, это день двух сердец. И в жизни есть только одно счастье: любить и быть любимой. Люблю тебя", – подписала видео избранница Глушко.

Напомним, что наследник Наташи Королевой предложил своей возлюбленной руку и сердце еще весной 2021 года. Пара даже съехалась вместе, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.

14 февраля 2023, 17:20
Наталья Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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