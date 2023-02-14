На шесте: Невестка-стриптизерша предъявила пикантные подробности жизни с сыном Королевой

Невестка Королевой раскрыла всю правду.

Два года назад семейство певицы увеличилось. Архип Глушко познакомил родителей со своей возлюбленной Анной Волынкиной (она же Мелисса Фокс). Выбор сына озадачил россиян. Дело в том, что у спутницы молодого человека не самое лучшее прошлое. Она занималась стрептизом, но познакомившись с семьей Наташи Королевой бросила это занятие. К слову, сам Тарзан с подробным прошлом настаивал на этом.

Сейчас Мелисса начинающий визажист, ее тепло приняла будущая свекровь. Но, видимо, окончательно бросить старые привычки ей не удалось. В своем микроблоге в день всех влюбленных девушка предъявила видео-поздравление с пикантными подробностями жизни со щавельным наследником. Мелисса смонтировала ролик с кадрами совместной жизни. На одном из видео сын Королевой крутится на шесте вместе со своей спутницей.

“Люби меня так сильно, как только сможешь, а я тебе клянусь, что буду тоже" – под эти строчки влюбленные целуются, обнимаются и крутятся на пилоне.

"14 февраля это не просто праздник, это день двух сердец. И в жизни есть только одно счастье: любить и быть любимой. Люблю тебя", – подписала видео избранница Глушко.

Напомним, что наследник Наташи Королевой предложил своей возлюбленной руку и сердце еще весной 2021 года. Пара даже съехалась вместе, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.