"Вечная память”: 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир

Мать Наташи Королевой уже много лет живет в Америке, поэтому новости о жизни Людмилы Порывай жители России и СНГ могут узнать лишь из ее личного блога в социальной сети. Долгое время подписчики пожилой "зажигалки" регулярно заходили на ее страницу и, обновив ее в очередной раз, поднесли руки ко ртам: последней публикацией стала новость о смерти...
76-летняя мать Наташи Королевой объявила о кончине, которая до сих пор не дает ей покоя: в день публикации ее любимой матери Соне исполнилось бы 100 лет, но она, увы, не дожила до юбилея. "Ты всегда в наших сердцах", – подписала безутешная дочь снимок кружки, на которую нанесена фотография покойной Софии Быстрик.
После этого мать Наташи Королевой покинула бренный мир социальных сетей и озлобленных комментаторов. Даже под таким печальным сообщением они не удержались от написания гадостей.
"Семейка продажных", "Над ней смеялись и будут всегда смеяться в желтой прессе", "Ваша мама Соня в гробу переворачивается из-за мужа Наташи", – выплеснули свой яд неугомонные злопыхатели под фотографией родительницы Людмилы Порывай.
К счастью, нашлись и те, кто захотел разделить горе с матерью Наташи Королевой.
"Навсегда в наших сердцах!", "Вечная память", "Царство небесное", – проявили понимание подписчики матери Наташи Королевой.