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Шоу-бизнес
"Вечная память”: 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир

"Вечная память”: 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир

Мать Наташи Королевой отправилась в лучшее царство.
прочитано 1044 раза

Мать Наташи Королевой уже много лет живет в Америке, поэтому новости о жизни Людмилы Порывай жители России и СНГ могут узнать лишь из ее личного блога в социальной сети. Долгое время подписчики пожилой "зажигалки" регулярно заходили на ее страницу и, обновив ее в очередной раз, поднесли руки ко ртам: последней публикацией стала новость о смерти...

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

76-летняя мать Наташи Королевой объявила о кончине, которая до сих пор не дает ей покоя: в день публикации ее любимой матери Соне исполнилось бы 100 лет, но она, увы, не дожила до юбилея. "Ты всегда в наших сердцах", – подписала безутешная дочь снимок кружки, на которую нанесена фотография покойной Софии Быстрик.

После этого мать Наташи Королевой покинула бренный мир социальных сетей и озлобленных комментаторов. Даже под таким печальным сообщением они не удержались от написания гадостей.

"Семейка продажных", "Над ней смеялись и будут всегда смеяться в желтой прессе", "Ваша мама Соня в гробу переворачивается из-за мужа Наташи", – выплеснули свой яд неугомонные злопыхатели под фотографией родительницы Людмилы Порывай.

К счастью, нашлись и те, кто захотел разделить горе с матерью Наташи Королевой.

"Навсегда в наших сердцах!", "Вечная память", "Царство небесное", – проявили понимание подписчики матери Наташи Королевой.

Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 21:20 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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