Скрывал интим с Королевой и рухнул при смерти? Вся правда о недуге Николаева

При чем здесь бывшая жена Игоря Николаева.

Сегодня стало известно о том, что Игоря Николаева срочно доставили в медучреждение с подозрением на инсульт. По данным авторитетных изданий, диагноз подтвердился. Якобы сейчас музыканту проводят курс интенсивной терапии. При этом сам артист уже вышел на связь с журналистами и опроверг новости о том, что он рухнул при смерти. Он сказал, что чувствует себя хорошо.

Но нельзя забывать о том, что нет дыма без огня, так что сообщения об инфаркте у Николаева наверняка появились не без причины. Врач-терапевт Юрий Серебрянский рассказал, что могло привести к появлению страшного недуга у 63-летнего музыканта. По мнению эксперта, всему виной являются любимые женщины артиста.

Серебрянский отметил: инфаркт происходит не за один день. Мол, Игорь всю жизнь проводит время с женщинами, которые значительно моложе него. Браки с молодыми женами требуют много энергии. "Это все нервы", – считает врач. Якобы в этом и заключается правда о недуге у знаменитого композитора.

Стоит отметить, что еще в начале отношений Игорь Николаев и Наташа Королева скрывали от ее матери Любови интимную связь. Такое волнение не могло не отразиться на здоровье певца. Нельзя не обратить внимание на то, что свои лучшие песни музыкант посвятил именно Наташе. Некоторые, кстати, до сих пор считают, что артист испытывает чувства ко второй жене.

"[На шоу в честь дня рождения] шли песни, напоминающие ему о Королевой", – добавил Серебрянский, пытаясь объяснить появление недуга у Николаева.

Напомним, последние 13 лет Игорь Николаев женат Юлии Проскуряковой, которая младше него на 23 года. Третья жена в 2015 году родила музыканту дочь Веронику.