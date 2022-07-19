Окровавленная Пегова вытянула ребенка из раскуроченной промежности у всех на глазах: Наконец-то

Личная жизнь российской актрисы Ирины Пеговой всегда волновала поклонников. Милая и добропорядочная звезда достойна женского счастья, считают фанаты. Но она не спешила радовать их хорошими новостями. В свои 44 сочная красотка могла бы еще построить семью.
У Ирины Пеговой есть единственная дочь Татьяна от бывшего мужа, актера Дмитрия Орлова. Фанаты ждут не дождутся, когда же звезда снова станет мамой, ведь ей эта роль очень идет.
Наконец Пегова обрадовала фанатов. В своем аккаунте она показала снимок из родзала, где держала на руках только что родившегося окровавленного малыша. Позади Пеговой торчала голая нога раскорячившейся на гинекологическом кресле женщины. Смысл кадра был такой, что Пегова в роли акушерки только что достала из промежности другой актрисы ребенка.
Кроме того, Пегова была одета в медицинский халат и выглядела невероятно счастливой. Многие предположили, что актриса скрывала свою беременность и тайно родила второго ребенка. Однако позже стало понятно, что это съемки.
"Стоп! Снято! Всем Спасибо! Все свободны! Акушерка. Жанр гинекологический детектив", – написала Пегова.
Поклонники отметили, что с нетерпением ждут выхода нового сезона сериала "Акушерка".
"Очень очень ждем"; "Ну когда же"; "Лучшая команда"; "Наконец-то!"; "Что-тоновое в медицине"; "С нетерпением ждем продолжение"; "Неужели ребенок настоящий?" – написали фолловеры.