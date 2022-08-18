Ляпнула и жалеет: Крок высмеял недоучку Хаматову за поспешное решение

Чулпан Хаматова не успевает отмываться от плевков в ее адрес. На этот раз на нее вылил грязь директор.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, сколько денег получала актриса Чулпан Хаматова в России за один выход на сцену. Это около 200 тысяч рублей за один сыгранный спектакль.



Крок добавил, что поведение Чулпан Хаматовой, как и других уехавших и живущих за рубежом российских звезд, противно ему. Он напомнил, что именно в России они получили образование и стали артистами.

"Мало у кого в нашей стране есть такие ежемесячные зарплаты, но актриса, не буду называть ее имени, столько получала за один свой спектакль. И потом в критический момент плюнула в свою страну, которая дала ей все. На мой взгляд, это подло", – заявил директор Театра.

Он добавил, что не может назвать ни одного имени российского драматического актера, который уехал из родной страны и сделал за границей умопомрачительную карьеру. При этом он подчеркнул, что артистам свойственно сгоряча выражать свое мнение и потом горько сожалеть. Якобы актриса ляпнула и жалеет потом. В целом такое поведение характеризует человека как недоучку. Ведь многим хватило ума промолчать и только сделав выводы со временем высказаться.

Напомним, российская звезда Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине и осталась жить в Латвии, где у нее есть квартира. Там она всячески критиковала Россию и даже во всеуслышание отреклась от звания народной артистки.