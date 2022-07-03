Известный актер стал должником Табакова: Придется много работать

Олег Табаков при жизни старался помогать своим ученикам. Порой он даже давал деньги в долг.

Олег Табаков был не только талантливым актером и режиссером, но и добрым и великодушным человеком. Как оказалось, он ценил своих учеников и старался им всегда помочь, причем не только словом, но и делом. Об этом накануне сообщил Вячеслав Чепуренко. По словам звезды сериала "Жуки", Табаков помог ему приобрести жилплощадь в Москве, дав деньги в долг. Таким образом он стал его должником.

По словам артиста, сперва он жил в маленькой однокомнатной квартирке, однако, к счастью, ему помог Табаков. Также он отметил, что после рождения второго ребенка его семья переехала в трехкомнатную квартиру и теперь живет в районе под названием Некрасовка.

Чепуренко с безмерно благодарен наставнику и отзывается о нем исключительно добрыми словами. Он заявил, что поверил в себя именно после того, как его актерскую игру оценил Олег Павлович. Вскоре наладилась и его личная жизнь. Так, он женился на коллеге по цеху, которая подарила ему двоих наследников. При этом Вячеслав признается, что совмещать работу и семью достаточно непросто. Мужчина отметил, что он задумывался о рождении третьего ребенка, однако из-за этого ему придется пропадать на съемках. "Мне придется работать еще больше, семью вообще не увижу", – говорит он.