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Шоу-бизнес
Трехэтажный мат: кумир миллионов прилюдно унизил Собчак

Трехэтажный мат: кумир миллионов прилюдно унизил Собчак

Ксении Собчак изрядно досталось. Телеведущую публично унизил комик Нурлан Сабуров.
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Ксения Собчак вызывает у многих резко негативную реакцию из-за своего образа, поведения или неоднозначных заявлений. При этом иногда в адрес знаменитости нелестно высказываются довольно популярные личности.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Недавно по супруге Константина Богомолова прошелся крепким словцом комик Нурлан Сабуров. Кумир миллионов не сдерживал себя в выражениях и прилюдно унизил телеведущую со сцены.

Светские обозревателя отмечают, что стендапер сделал это во время сольного выступления в Ледовом Дворце "Арена Балашиха". При этом Сабуров сопроводил свой выпад отборным трехэтажным матом.

"Давайте об очевидном. Собчак — лошадь. Давайте закрепим", — цитирует звезду пресса. С этого, к слову, и начался сольный стендап-концерт "Принципы".

Можно лишь предположить, в чем кроется причина подобного поведения Сабурова. Вероятно, это ответ комика на критику одного из выпусков популярного ютуб-шоу "Что было дальше?" со стороны Собчак. "Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву", — говорила ведущая. Пользователи Сети не исключают, что это высказывание могло задеть Нурлана.

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Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2022, 17:26 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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