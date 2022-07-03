Трехэтажный мат: кумир миллионов прилюдно унизил Собчак

Ксения Собчак вызывает у многих резко негативную реакцию из-за своего образа, поведения или неоднозначных заявлений. При этом иногда в адрес знаменитости нелестно высказываются довольно популярные личности.
Недавно по супруге Константина Богомолова прошелся крепким словцом комик Нурлан Сабуров. Кумир миллионов не сдерживал себя в выражениях и прилюдно унизил телеведущую со сцены.
Светские обозревателя отмечают, что стендапер сделал это во время сольного выступления в Ледовом Дворце "Арена Балашиха". При этом Сабуров сопроводил свой выпад отборным трехэтажным матом.
"Давайте об очевидном. Собчак — лошадь. Давайте закрепим", — цитирует звезду пресса. С этого, к слову, и начался сольный стендап-концерт "Принципы".
Можно лишь предположить, в чем кроется причина подобного поведения Сабурова. Вероятно, это ответ комика на критику одного из выпусков популярного ютуб-шоу "Что было дальше?" со стороны Собчак. "Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву", — говорила ведущая. Пользователи Сети не исключают, что это высказывание могло задеть Нурлана.