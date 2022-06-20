Не Топалов: Разродившаяся Тодоренко показала настоящего отца

Регина Тодоренко показала снимок, который удивил поклонников.

Народ бурно обсуждает рождение второго ребенка популярной телеведущей. Официально о появлении на свет малыша она пока не заявляла, но сделала маленький намек, опубликовав в микроблоге фото с коляской. Вместе с тем находящаяся под властью гормонов Регина Тодоренко решила поностальгировать.

Стоит отметить, что возлюбленные стали мужем и женой, когда теледива еще была в интересном положении – именно из-за этого они отказались от пышного празднования. А через несколько месяцев, когда ведущая, наконец, разродилась первым ребенком, супруги в близком кругу решили отметить их бракосочетание. Торжество проходило на юге Италии, куда пара созвала родителей и друзей.

Накануне Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге архивный снимок, на котором запечатлена в свадебном платье, но под руку она держит не Влада Топалова, а другого мужчину. Удивленные поклонники заметили его сходство с актером Александром Панкратовым-Черным. Но на самом деле им оказался настоящий отец теледивы.

Фотографию с папой она показала не случайно. Дело в том, что вчера в России отмечали День отца, с которым таким образом она и поздравила своего родственника. Он, кстати, сейчас находится вдали от дочери – в Одессе. Так что, неудивительно, что она тоскует по самому близкому человеку.

"Как же я по тебе скучаю, Пап! Люблю крепко!", – написала в своем микроблоге Регина Тодоренко.