Пойманный после убийства агрессивного алкаша Розенбаум по уши вляпался: На 15 лет и уехал

Александр Розенбаум оказался втянут в криминальную историю.

Кажется, что народный артист России – не из тех людей, кто любит влипнуть в громкий скандал. Но такие истории в его жизни, как оказалось, все-таки были, просто не все о них знают. На днях вышел новый выпуск шоу "Осторожно: Собчак", в котором скандально известная журналистка смогла поймать Александра Розенбаума на горячем, узнав у него подробности о неприятной и даже криминальной истории.

Как оказалось, очень давно артист оказался свидетелем разборки между другом из его компании и агрессивным алкашом. Дело было на лавочке на улице: к музыканту и его друзьям подошел подвыпивший мужчина, который стал назойливо приставать к компании и даже осыпать ее оскорблениями. В итоге все закончилось трагически: его подвыпивший друг Сережа надел на приставучего незнакомца тяжелую урну.

"И человек погиб. Ну, поэтому на 15 лет и уехал", – поведал о судьбе своего приятеля Александр Розенбаум.

Да, и сам певец тогда по уши вляпался. По словам Ксении Собчак, музыкант и сам едва не сел в тюрьму после того случая на лавочке. Но, к его счастью, все обошлось. Журналистку, кстати, заинтересовал тот факт, что сам артист, говоря об этой трагедии, заявил, что мужчина сам виноват в том, что умер.

"Да, он сам достал себя. Ну, вы встречали таких людей, которые получают по морде, когда нарываются. Они ищут приключений просто везде и сами на это налетают. В данном случае реакция была тяжелая", – объяснил свою точку зрения Александр Розенбаум.