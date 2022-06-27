Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной
И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
партнеры
Понедельник
27 июня
Лента новостей
09:41
Скончалась звезда фильма "Хождение по мукам" Юрий Горобец
09:34
А как же Ариша? Променявшая дочь на мужиков Волочкова явила миру нового ребенка
09:23
Плюнувшую на покойника Шатунова Бородину публично распяли: Прям бесите
08:47
Пыталась скрыть ДТП: Появились шокирующие данные смертельной аварии с Собчак
08:45
В России взлетели цены на загородную недвижимость
08:37
"Боится": названы причины затянувшегося молчания получившей под дых Пугачевой
06:22
Нетворкинг – новая мода или необходимость?
04:07
Такого еще не видели: пятнистые олени поразили зоологов своим поведением (видео)
02:15
Косолапый обжора из леса тайком уплетает чужой урожай: видео
00:03
Собор Дивеевских святых: церковный праздник 27 июня по православному календарю
00:00
Конец затворничества: Таисия Повалий внезапно появилась в центре Москвы и произвела фурор
22:36
"Влюблен в нее": интимную связь Диброва и Волочковой разоблачили коллеги
22:10
А девочка созрела! Малышка из сериала "Воронины" превратилась в грудастую секс-бомбу
20:18
"Слезы": бездыханная мать-одиночка Барановская захлебнулась в океане на Мальдивах
20:12
Путь от красотки до Бабы-яги: как изменилась Джулия Робертс за 32 года
18:10
"Можно потерять деньги": чем опасны инвестиции в условиях санкций и куда вкладывать средства
17:50
Господи, пощади! Изможденный Малахов спускает бешеные деньги на процедуры ради спасения
17:15
Теперь бывший: муж узнавшей о беременности Собчак сбежал из страны с любовницей
15:45
Алчный наглец Галкин как клещ сосет кровь из Пугачевой ради наживы: Перепишет имущество
14:51
Врачи недолечили взмолившегося о смерти Моисеева: Жмет тревожную кнопку
14:23
Перекошенная от злости Ковальчук вмазала Чумакову на грани развода: Без него она никто
13:40
"До слез": Агутин с болью в сердце ушел из семьи
12:50
"Модную татуху сделал": 5-летний сын Собчак поверг народ в шок
12:13
"На кладбище": тайно ушедшую Пугачеву уже закопали в могилу
12:06
"Стыдно от этой пошлости": 54-летней Поплавской врезали за эротическую съемку голышом
11:45
Принц из сказки: как выглядит в гробу за полмиллиона Юра Шатунов
11:22
Умерший от инфаркта Шатунов побил убитую сепсисом Началову
11:06
"Адаптируйся или сдохни!": Лицо сшитой по кускам Хлебниковой показали вблизи после пожара
10:34
Море слез и белых роз: Москва прощается с Юрой Шатуновым
09:58
"Таким еще не видели!": Оставшийся без волос Малахов встал на пороге смерти
09:47
"Это его и убило!": в искореженных органах мертвого Шатунова нашли патологию
09:45
"Больше нет с нами!": Тело измученной Чеховой обмякло в кровавом туалете
08:36
Что делать, если мужчина жадный?
04:13
"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья
02:38
Шок! Ученые нашли множество живых существ под антарктическим льдом (видео)
00:02
Праздник всех святых, в земле Русской просиявших: что нужно делать 26 июня по церковному календарю
22:16
Что делать, если плохо сдал ЕГЭ по английскому: стратегия для пересдачи
21:18
Юрочка зовет к себе: жена скончавшегося Шатунова в очень тяжелом состоянии
20:07
Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей
18:15
Пощекотавшую ромашками гениталии Толкалину подняли на смех: Мозги не работают
17:59
"Состояние критическое, а ему все равно!": Гоген Солнцев харкнул на полумертвую мать и свинтил
17:08
Забравшего помирать Пугачеву за бугор Галкина вывели на чистую воду: Билет в один конец
16:45
"Могла бы и не возвращаться": открестившейся от Родины "не патриотке" Чеховой врезали с ноги
16:24
Врач сделал вывод о плачевном состоянии опухшего до отвращения Лепса: Гормональные изменения
15:32
Пугающе похожа! Публике показали копию онкобольной Заворотнюк
14:52
Сестра намерена докопаться до истинной причины скоропостижной смерти Нарцисса: Не верю
14:13
Вскрылись последние слова пытавшейся забрать мужа на тот свет Сенчиной: Мне трындец
13:57
Лизала, кусала, посасывала: вывалившая развороченные гениталии Мадонна закатила гей-оргию
13:19
"Провели время вместе": Пенкин побаловался с Пугачевой за спиной у мужа
13:00
Побелевшая МакSим рухнула посреди сцены с вывернутой рукой: Какое позорище
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Подлая": Предательницу Федосееву-Шукшину ткнули в грязь
Володин призвал украинцев не спешить выбрасывать учебники русского языка
Москвичей приглашают на фестиваль косплея "Фанерон. Город мечты"
Малышева шокировала: у 48-летнего Шатунова был шанс избежать трагического конца
"Хочу вернуть тебя назад": после побега Пугачевой пришибленная Орбакайте отирается у замка
"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пыталась скрыть ДТП: Появились шокирующие данные смертельной аварии с Собчак

Пыталась скрыть ДТП: Появились шокирующие данные смертельной аварии с Собчак

Еще в октябре прошлого года Ксения Собчак попала в жуткое ДТП, которое наделало много шума.
прочитано 395 раз

Авария, в которой погиб один человек, произошла в Сочи: автомобиль Mercedes-Benz S500 с теледивой на пассажирском кресле вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. После произошедшего Ксения Собчак пересела в другую машину и уехала в аэропорт.

ПО ТЕМЕ

"Под землей перевернулся": Злющая Собчак вцепилась в глотку Баскову из-за плясок на костях Кобзона

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Тогда многие обвинили журналистку в беспечности и бездействии из-за ее спешного отъезда с места ДТП. Однако, как оказалось, она на самом деле проделала колоссальную работу. Как рассказал Сергей Минаев, представители теледивы принялись обзванивать ведущих медиаменеджеров с просьбой помочь не дать информации об аварии просочиться в Telegram-каналы и таким образом скрыть произошедшее от публики.

По его словам, тогда ему поступил звонок от менеджера Ксении Собчак Кирилла, который "слезно" просил его о такой услуге. "И я обзванивал всех телеграмм посредников, чтобы вам помочь", – раскрыл шокирующие данные прошлогоднего ДТП писатель.

Вспомнил он об этом после просмотра нового выпуска шоу "Осторожно Собчак", который был посвящен секте владельцев телеграм-сеток. Минаеву не понравилось то, что расследование было подано так, будто он давал журналистке комментарии, хотя этого не было. Собственно, поэтому он и решил вывести супругу Константина Богомолова на чистую воду.

Стоит отметить, что журналистка анонсировала выпуск, как "полный деанон и фактчекинг". В финале своего разоблачающего поста писатель посоветовал Ксении Собчак в первую очередь проверить на достоверность себя.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 08:47 Источник: Телеграм-канал Сергея Минаева ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц

Актер отбывает срок
Шоу-бизнес

Алчный наглец Галкин как клещ сосет кровь из Пугачевой ради наживы: Перепишет имущество

Юморист сбежал из России
Шоу-бизнес

"Стыдно от этой пошлости": 54-летней Поплавской врезали за эротическую съемку голышом

Звезду оплевали
Шоу-бизнес

"Это его и убило!": в искореженных органах мертвого Шатунова нашли патологию

Криминалист кричал от ужаса

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Подмосковье вандалы сломали достопримечательность
В Подольске задержали банду грабителей
В Новосибирске ребенок утонул в реке
В Челябинске подростки толпой избили мужчину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+