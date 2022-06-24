85-летний Николай Дроздов ушел на небеса

Несмотря на свой возраст, Николай Дроздов кажется бодрым, веселы и готовым еще не раз рассказать россиянам об увлекательном мире животных.

На днях знаменитый телеведущий отпраздновал юбилей – ему исполнилось 85 лет. По случаю праздника легенда российского телевидения устроила торжество, причем весьма скромное: в ресторане собрались родные и близкие Николая Дроздова, среди которых оказалась Лариса Долина.

Артистка поделилась с поклонниками несколькими видеороликами, снятыми во время праздника. На одном из них она дарит ведущему подарок в виде двух статуэток, упакованных в голубую коробку. А на втором ролике запечатлен тост, который певица произносит, чтобы поздравить легенду. Королева шансона произнесла море приятных слов, отметив, что счастлива жить с таким человеком в одну эпоху.

По Николаю Дроздову было видно, как он засмущался от повышенного внимания к себе. Он в ответ трогательно поблагодарил свою гостью за столь добрые слова. Но сказанного во время торжества Ларисе Долиной, судя по всему, оказалось недостаточно. Позже в своем микроблоге она еще раз обратилась к кумиру миллионов, сравнив его сравнила с мифическим существом: будто Николай Дроздов давно ушел на небеса, потому что он – настоящее божество.

"Истинно небожитель, человек, бесконечно влюбленный в свою профессию, преданный ей и служащий ей. Красивый душой, с прекрасным чувством юмора и любовью к жизни!", – обратилась к Николаю Дроздову звезда.