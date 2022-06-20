"Спасибо, что даете надежду": Долина попала в больницу после слухов об операции

Лариса Долина была замечена в Наро-Фоминской больнице.

Лариса Долина в последнее время старается быть в тренде: женщина сменила имидж, похудела, а также начала активно развивать социальные сети. В микроблоге она делится с подписчиками моментами личной жизни, что очень нравится ее фанатам.

Накануне она сообщила, что попала в больницу. Стоит отметить, что посетила она медицинское учреждение не из-за проблем со здоровьем. К счастью, с народной артисткой все хорошо. Певица приехала в Наро-Фоминский госпиталь, чтобы поздравить врачей с их профессиональным праздником.

Женщина разместила в микроблоге видео, на котором она поет со сцены для медицинских работников. Кроме того, в госпиталь приехали журналисты, которым звезда с удовольствием дала интервью. "Спасибо, что лечите и даете надежду", – обратилась Долина к медикам.

Стоит отметить, что одеться артистка тоже решила празднично. Она облачилась в черный костюм, расшитый стразами. Кстати, в последнее время Лариса Александровна любит примерять на себя яркие образы. Поклонники отмечают, что благодаря этому она выглядит гораздо моложе.

Напомним, в последнее время ходят слухи, будто Долина перенесла операцию. Пользователи сети предполагают, что женщина легла под нож пластических хирургов, чтобы выглядеть моложе. Поклонники заметили, что лицо артистки стало выглядеть более подтянутым, чего вряд ли можно достичь исключительно с помощью уколов красоты.