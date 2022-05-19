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Шоу-бизнес
Экстремальные условия: сын Табакова чуть не погиб на съемках

Экстремальные условия: сын Табакова чуть не погиб на съемках

Съемки сериала "Новая жизнь" чуть не обернулись катастрофой для Павла Табакова.
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Сын Народного артиста СССР, театрального режиссера Олега Табакова и Народной артистки России Марины Зудиной Павел Табаков в свой жизненный путь пошел по стопам именитых родителей. Молодой актер театра и кино впервые вышел на сцену уже в 12-летнем возрасте. Сегодня он уже играет в фильмах.

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26-летний наследник звездной семьи недавно принял участие в съемках сериала "Новая жизнь". Молодежная драма состоит из восьми серий, ее премьера намечена на 2022 год. Артист исполнил в фильме роль трудного подростка Макса.

Съемки кино проходили в экстремальных условиях, поэтому юному дарование пришлось весьма не просто. Павел Табаков чуть не погиб прямо под объетивами камер. Артист сам рассказал об эпизоде, который мог стоить ему жизни.

Создатели сериала решили снимать в горной местности. Герой картины плыл по лодке, как вдруг ее резко потянул катер. Молодой человек упал в воду. Однако, к счастью, ему удалось выбраться и остаться невредимым.

В целом же Павел Табаков положительно оценил свой новый опыт. Он признался, что в воде было холодно, но прикольно. Особенно он обратил внимание на красивые виды в экстремальной местности, где проходили съемки сериала "Новая жизнь".

К слову, исполнительный продюсер Вячеслав Михайлов подчеркнул, что из-за сложных погодных условий в горах съемки чуть не сорвались. Он отметил, что в тот злосчастный день благодаря сильным осадкам уровень воды в реке сильно поднялся.

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Павел Табаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2022, 19:00 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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