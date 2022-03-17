Костюшкина задушили украинские националисты после выступления на Донбассе

Луганская и Донецкая республики освободились от многолетнего нацистского гнета, вырвались из плена сумасшедших украинских русофобов. Все самое страшное, кажется, позади. Скоро сюда вернется мирная жизнь и концерты. Одним из первых, видимо, кто приедет на Донбасс, станет певец Стас Костюшкин. Здесь он – народный герой.

Лет пять назад, когда Украина уже строила на Донбассе свои подлые козни, Стас Костюшкин не побоялся и приехал в Донецк, чтобы выступить тут на главной площади. Тот концерт по случаю Дня города благодарные горожане вспоминают по сей день.

Но украинские гады-националисты после этого задушили музыканта. "Я попал на сайт "Миротворец" (в эту базу с 2014 года попадают политики, журналисты, артисты кино и театра, политологи и все, кого активисты сайта сочтут неугодными и опасными для Украины, здесь указана личная информация людей, которые воевали на стороне ополченцев Донбасса, посещали российский Крым или поддерживали власти ДНР и ЛНР – Прим. ред.) и в Одессу путь был заказан", – вздыхает Стас. При этом Одесса, эта жемчужина у моря – это его малая родина, где Костюшкин родился 20 августа 1971 года.

Но певец о том концерте вовсе не жалеет. И даже гордится.

"Верни все назад, опять бы поехал в Донецк", – смело написал музыкант на своей странице в социальной сети "Инстаграм"*.

Судя по последним событиям, в свободном от радикалов и националистов городе скоро он сможет бывать часто и без опаски.

"Для нас в то время вы были смелый герой", "Помню этот день – это был огнище-пожарище", – хвалят артист благодарные поклонники в комментариях.

*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.