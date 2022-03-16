"Давайте, мужики": 50-летний Костюшкин рассказал об импотенции

После 40 организм мужчины начинает значительно меньше вырабатывать тестостерон. Из-за этого эрекция наступает медленнее, она может резко пройти при половом акте. К импотенции может привести излишняя выработка пролактина – проблемы с эндокринной системой являются одной из причин проблем с потенцией. Если на теле стало меньше волос, повысился голос, появились лишние килограммы – все это признак бить тревогу.
К счастью, Костюшкину все это пока не грозит. Его четверо детей – Мартин, Мирон и Богдан Костюшкины – лучшее свидетельство, что певец пока и хочет, и может. И об импотенции он знает разве что с пачек сигарет, где предупреждают о возможных проблемах с эрекций из-за курения.
"Хоть одним глазком взглянуть на импотенцию", – с юмором написал Костюшкин, стоящий на фоне пачек сигарет со страшной картиной последствий употребления табака, на своей страниц в "Инстаграм"*. Сам он ведет здоровый образ жизни — не пьет и не курит, занимается боксом. Вероятно, поэтому у него всегда такая мощная эрекция.
"Ну, давайте, мужики, пишите, что скоро обеими увидишь", – опередил он вероятную волную хейта, зубоскальства и сарказма.
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.