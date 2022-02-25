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Шоу-бизнес
Российским звездам из рейтинга Forbes грозит ответственность

Российским звездам из рейтинга Forbes грозит ответственность

Александр Хаминский

Александр Хаминский блогер

 Общественный деятель, юрист.
Некоторые российские селебрити рискуют навлечь на себя проверки со стороны госорганов и стать фигурантами дел о налоговых правонарушениях. Почему так вышло, и что делать звездам, чтобы не потерять часть своих гонораров, редакции "Дни.ру" рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области правозащитник Александр Хаминский.
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С того момента, как мир захлестнула волна пандемии, представители нашего шоу-бизнеса то и дело жаловались на снижение доходов, а некоторые и вовсе на бедственное положение. Но официальные исследования доходов селебрити зачастую серьезно расходятся с их словами.

Так, например, журнал Forbes ежегодно публикует рейтинги музыкантов, артистов, моделей, рэперов, спортсменов, блогеров и других деятелей культуры с доходами от $1,2 млн до $12,2 млн. При этом методология оценки основывается на фактах, а факты, как известно, вещь упрямая.

Обнародование доходов такого уровня несет в себе определенные риски. Но дело вовсе не в самих размерах гонораров: причиной того, что звездами заинтересуются налоговые органы, и над артистом нависнет угроза привлечения к налоговой ответственности, на самом деле в другом. Вопрос в правовых аспектах, а конкретно – в организационно-правовой форме, которую большинство звезд выбирают для отражения финансовых результатов своего творчества. Без помощи юристов творческим людям не просто разобраться в тонкостях и предотвратить все риски.

Итак, объясню подробнее.

Методика подсчета доходов, которую используют СМИ, в частности, Forbes, очень схожа с принципами, заложенными в ст. 39 и ч. 1 ст. 40 НК РФ, где определено, что для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.

При этом, исходя из рейтинга, доходы артистов находятся в диапазоне от 1,8 млн до 11 млн долларов США в год.

В тоже время, подавляющее большинство селебов при осуществлении своей деятельности используют такую организационно-правовую форму как индивидуальный предприниматель (ИП), а значит, могут применять упрощенную систему налогообложения (УСН, так называемую упрощенку).

Однако предприниматель имеет право перейти на упрощенку, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на эту систему, доходы не превысили 150 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Если же по итогам отчетного периода доходы превысили 200 млн руб., то налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Итак, следите за руками, подсчет нехитрый: средневзвешенный курс доллара за 2021 г. составлял 75 руб., значит "порог" доходов, позволяющий применять упрощенку, за этот период составляет 2 млн долларов США. Таким образом, артисты, упомянутые в рейтинге журнала Forbes, чей доход за предыдущий год превысил указанную сумму, утратили право на применение упрощенной системы налогообложения.

Более того, если доход превышает порог в 150 млн руб., но не выходит за пределы 200 млн руб., упрощенец уплачивает налог по повышенной ставке. А если доход превышает 200 млн руб., то вообще лишается права применять УСН и переходит на общую систему налогообложения.

Почти все звезды по своим доходам значительно превышают пределы УСН. Однако практически никто из них не проинформировал об этом налоговые органы и не перешел на общую систему налогообложения. Таким образом, значительная часть представителей бомонда подвергает себя рискам, связанным с налоговыми проверками, а в случае выявления налоговых правонарушений могут быть привлечены к ответственности и потерять часть своих гонораров.

Как минимум такая ситуация означает, что с реально полученных сумм придется сначала заплатить налог на добавленную стоимость – НДС 20 %, а уже затем – налог на доходы физического лица – НДФЛ в размере 13 %. Плюс к этому будут наложены штрафы и пени.

Следует отметить, что обсчитать реальную выручку каждого артиста можно путем мониторинга количества его выступлений через сеть Интернет, используя заявленные им самим (или его директором) гонорары.

Кто же из российских селебрити рискует первым навлечь на себя проверки со стороны госорганов и стать фигурантом дела о налоговых правонарушениях? Неужели кто-то из тех, кто чаще других жаловался на падение гонораров в связи с пандемией?

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Фото: pixabay.com
25 февраля 2022, 18:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость961708
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Так давно пора разобраться с этими полуграмотными блогерами, зарабатывающими миллионы, и "звездами", продающими разные платные марафоны и рекламу в инсте.
Гость962569
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Давно пора прищучить этих "бедненьких " либералов от "искусства".
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