Россияне бьются в припадке из-за пропавшей Кадышевой: Не сдавайтесь!

Солистка группы "Золотое кольцо" народная артистка России Надежда Кадышева недавно отметила 62-летие. Однако никаких концертов и пышных вечеринок в честь праздника не было.
Как выяснилось, Кадышева ведет закрытый образ жизни из-за состояния здоровья. Ей поставили диагноз рак, после чего она стала редко появляться на публике. Поклонники потеряли связь с артисткой и всерьез обеспокоились. Новость о ее недуге вызвал настоящий шквал эмоций.
"Такова жизнь кто то уходит, кто то приходит, цикл не изменить!"; "Чистый голос как ручеек... Здоровья вам, Надежда! Не берите в голову всякую ерунду"; "Жаль, конечно... Когда приходит болезнь... Все равно, хоть редких, но хочется выступлений"; "Не сдавайтесь!" – написали читатели "Дни.ру".
Ранее издание "КП" сообщило, что Надежда Кадышева долгие годы страдала от сильной депрессии и была уверена, что в ее семье есть родовое проклятье. Бабушка, мама и сестра не дожили до 40 лет. Певица была обеспокоена состоянием своего здоровья и ушла в тень.
Организаторы концертов рассказывали, что Надежда Кадышева могла в любой момент отменить концерт, даже перед самым началом. Если она чувствовала недомогание, то ставила организаторов перед фактом. При этом вырученные деньги возвращала, но траты на организацию концертов, конечно, не покрывались.
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