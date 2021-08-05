Россияне потеряли Надежду Кадышеву

Солистка эстрадного коллектива "Золотое кольцо" Надежда Кадышева недавно отметила свое 62-летие. К этому возрасту певица стала гораздо реже выходить на сцену, а на днях ее и вовсе потеряли.
Как выяснилось, Кадышева уже не так бодра и весела, как раньше. Она вынуждена часто отменять концерты из-за плохого самочувствия, рассказал "КП" промоутер Сергей Лавров.
Надежда Кадышева стала слабеть еще несколько лет назад. Она связывала это с проклятием женского рода в ее семье. Оказывается. ни мать, ни сестра не дожили до 40 лет. Певица ужасно боялась за себя, но страшный порог давно позади. Судя по всему, теперь она ведет более скромный образ жизни и редко выступает.
"Выхожу на сцену, а перед глазами все кружится, ничего не понимаю и не вижу. Как при этом я умудрялась петь и танцевать – загадка. Видимо, действовала на автомате", – рассказывала Кадышева в одном из интервью.
В то время Надежда Кадышева спасалась антидепрессантами. Через год приема таблеток она набрала 30 килограммов лишнего веса. Певица признавалась, что стала как овощ, которому ничего не нужно.
Также известно, что несколько лет назад Кадышева пережила сердечный приступ. Потом врачи поставили ей рак груди и сделали операцию.
Источники сообщают, что и сейчас здоровье у Кадышевой неважное. У нее часто поднимается давление и болит голова.
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