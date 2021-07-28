Шепелев вывалил очередную порцию кадров с сыном после скандала

Фотографии сына Платона, которого родила Дмитрию Шепелеву ныне покойная Жанна Фриске, появились на днях в журнале Hello! Фотосессия произвела фурор, ведь публика увидела старшего сына телеведущего впервые за восемь лет. Раньше он предпочитал скрывать лицо Платона от излишнего внимания общественности и прессы.
Многие обвинили Шепелева в том, что он просто "хайпует" на имени своего старшего ребенка. Отец Жанны Фриске и вовсе заявил, что ведущий продал фотографии прессе.
Кажется, Шепелев не обращает внимания на негатив и продолжает публиковать фотографии и видео детей. На этот раз он выложил кадры, на которых предстал его младший сын, которого ему родила новая возлюбленная Екатерина Тулупова.
Ролик с сыном Тихоном он записал во время отдыха на Мальдивах. На кадрах 38-летний отец прогуливается с ребенком по пляжу. Ведущий поделился с поклонниками новостью о том, что у младшенького режутся зубы.
Напомним, на островах Дмитрий Шепелев отдыхает вместе с возлюбленной и тремя детьми: старшим сыном Платоном от Жанны Фриске, дочерью Екатерины от предыдущих отношений Ладой, а также их общим сыном Тихоном.
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