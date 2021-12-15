"Я его недостойна": почему Копенкина бросила своего нового возлюбленного

Лариса Копенкина все пытается построить личное счастье, по пока что у нее ничего не выходит. Как оказалось Василий Райский, за которого она планировала выйти замуж, обманывал возлюбленную. Бизнесвумен узнала, что избранник все еще женат. Копенкину настолько оскорбило это известие, что она разошлась с Райским. Также оказалось, что долларовый миллионер раньше имел проблемы с законом. "Я решила, что его недостойна", – заявила обиженная женщина. Несмотря на попытки жениха вернуть возлюбленную, она ответила твердым отказом.
Сейчас же женщина отошла от разрыва, она не думает о пережитках прошлого. В своем микроблоге она делится с фанатами моментами из жизни и позитивными мыслями. Так, недавно, она опубликовала пост, в котором порассуждала о высоком. Копенкина сказала, что нужно дорожить родными, уметь прощать. Также она считает, что нужно научиться доверять людям и любить их настолько, чтобы не сомневаться. Странно, что Лариса заговорила об этом после того, как сама не простила Василия за обман.
Напомним, что ранее Лариса Копенкина была замужем за Прохором Шаляпиным. Возлюбленный был младше ее на тридцать лет. Однако паре не удалось сохранить отношения, поскольку Шаляпин закрутил роман с другой.