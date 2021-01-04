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Стало известно о состоянии тяжелобольной Фрейндлих

Стало известно о состоянии тяжелобольной Фрейндлих

Алиса Фрейндлих. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конец 2020 года ознаменовался событием, потрясшим всю страну. Любимая всеми Алиса Фрейндлих попала в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у звезды диагностирован коронавирус, и она находится в реанимации.
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25 декабря артистку доставили в Клиническую больницу номер 122 имени Л. Г. Соколова, которая находится в Санкт-Петербурге. Тогда врачи охарактеризовали состояние актрисы как стабильно тяжелое. Второго января был озвучен новый пугающий вердикт: улучшений нет, все по-прежнему. Однако ни о каких 80 процентах поражения легких, как писали СМИ, речь не идет. Врачи обнаружили у нее повреждения 36 процентов.

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Сегодня выяснилось, что медикам удалось добиться положительной динамики. Состояние артистки все еще стабильно тяжелое, однако ей разрешили делать дыхательные упражнения.

"Сегодня после консилиума и осмотра признано, что есть легкая положительная динамика. Ей разрешили дыхательные упражнения", – прокомментировали ситуацию в больнице.

Напомним, страшным вирусом также заразились дочь звезды Варвара и внучка Анна. Близкие проходят лечение в одной и той же больнице. Недавно в своем "Инстаграм" Анна рассказала, что верит: скоро все пройдет, и они вновь будут наслаждаться жизнью все вместе. Впервые Новый год семья Фрейндлих встретила в таких непростых условиях. "Это первый праздник, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса", – делилась она.

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Автор: 4 января 2021, 17:24 Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
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