Медики оценили состояние тяжелобольной Фрейндлих

В конце 2020 года появилось страшное известие. Знаменитая артистка Алиса Фрейндлих попала в больницу. В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, в труппе которого состоит звезда, сообщили, что у женщины коронавирус. Выяснилось, что болезнь протекает в тяжелой форме, поэтому Алиса Фрейндлих находится в реанимации. Медики контролируют состояние знаменитости и применяют интенсивную терапию.
25 декабря артистку доставили в Клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова, которая находится в Санкт-Петербурге. Вскоре сотрудники медицинского учреждения назвали состояние актрисы стабильно тяжелым. А 2 января врачи сделали заявление – никаких улучшений нет, все остается по-прежнему.
Напомним, страшным вирусом также заразились дочь легенды советского кино Варвара и внучка Алисы Фрейндлих по имени Анна. Женщины проходят лечение в одной и той же больнице. Анну не покидает надежда о том, что скоро она и ее близкие женщины смогут победить вирус, и воссоединятся как в былые времена. Впервые Новый год семья Фрейндлих встретила в таких пугающих условиях.
Поклонники народной артистки СССР переживают за кумира и желают звезде скорейшего восстановления здоровья. На фан-странице Алисы Фрейндлих в "Инстаграм" россияне оставляют комментарии в поддержку любимой актрисы.
Популярные темы форума
Деньги-ЗЛО!
Куда пропала Ната?
Меня бесит существование души
Обожаю Америку
Ваши пожелания в Новом году.
Денег нет на Новый год
Противостояние
Как убить время?
Внимание, конкурс!
Набухались?