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Шоу-бизнес
Медики оценили состояние тяжелобольной Фрейндлих

Медики оценили состояние тяжелобольной Фрейндлих

Алиса Фрейндлих. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/ www.globallookpress.com
Госпитализированная с коронавирусом 86-летняя Алиса Фрейндлих продолжает получать усиленную медицинскую помощь. Врачи рассказали о том, что сейчас происходит с актрисой.
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В конце 2020 года появилось страшное известие. Знаменитая артистка Алиса Фрейндлих попала в больницу. В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, в труппе которого состоит звезда, сообщили, что у женщины коронавирус. Выяснилось, что болезнь протекает в тяжелой форме, поэтому Алиса Фрейндлих находится в реанимации. Медики контролируют состояние знаменитости и применяют интенсивную терапию.

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Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

25 декабря артистку доставили в Клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова, которая находится в Санкт-Петербурге. Вскоре сотрудники медицинского учреждения назвали состояние актрисы стабильно тяжелым. А 2 января врачи сделали заявление – никаких улучшений нет, все остается по-прежнему.

Напомним, страшным вирусом также заразились дочь легенды советского кино Варвара и внучка Алисы Фрейндлих по имени Анна. Женщины проходят лечение в одной и той же больнице. Анну не покидает надежда о том, что скоро она и ее близкие женщины смогут победить вирус, и воссоединятся как в былые времена. Впервые Новый год семья Фрейндлих встретила в таких пугающих условиях.

Поклонники народной артистки СССР переживают за кумира и желают звезде скорейшего восстановления здоровья. На фан-странице Алисы Фрейндлих в "Инстаграм" россияне оставляют комментарии в поддержку любимой актрисы.

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Автор: 3 января 2021, 10:46 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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Гость
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Желаю выздоровления любимой актрисе и ее родным.
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