Проклова решилась лечь под нож хирурга

Молодости кожи и фигуре 66-летней звезды театра и кино могут позавидовать и 30-летние женщины. Елена Проклова не стесняется демонстрировать тело в бикини. Кроме того, она не отрицает, что прибегала к пластическим операциям.
Более того, актриса и в будущем собирается лечь под нож хирурга. Елена Проклова сообщила, что сделала подтяжку, когда ей было 47 лет. Она считает, что пора бы снова обратиться к специалистам – убрать носогубные складки и подтянуть овал лица. Однако сделать артистке это сложно, поскольку пока она не может найти перерыв в работе, сообщает Тeleprogramma.pro.
У знаменитости очень напряженный график – около десяти спектаклей в месяц. Плюс – съемки на телевидении и перелеты. Однако это не мешает Елене Прокловой чувствовать себя и счастливой. Актрисе не стесняется своего возраста и не боится предстать на публике без косметики и укладки стилиста.
Елена Проклова призналась, что гордится своими годами. Она довольна состоянием своего здоровья – как физического, так и душевного. Сегодня актрису полностью устраивает ее жизнь.
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