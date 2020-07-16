Авербух строит большой роскошный особняк ради прихоти Арзамасовой

Известие о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стало сенсацией в российской светской хронике. Многие восприняли отношения между звездами со скепсисом.
Горячую новость стали обсуждать и в профессиональной среде. Так, популярный деятель спорта Елена Родина рассказала журналистам, что роман Авербуха и Арзамасовой начался в то время, когда Лиза была еще подростком.
Внимательные поклонники заметили, что звезда сериала "Папины дочки" проводила эфир в своем "Инстаграме", находясь в квартире 46-летнего фигуриста. Журналисты сделали вывод, что возлюбленные уже давно проживают вместе.
Родина поведала, что Арзамасовой и Авербуху, судя по всему, стало тесно в доме фигуриста. Теперь бывший муж Ирины Лобачевой намерен построить новый роскошный особняк, причем на этот шаг он решился ради 25-летней избранницы.
По данным Родиной, старый дом фигурист продаст уже к осени. При этом, Авербух был бы рад жить и в нынешнем коттедже, ведь он вложил в жилище колоссальное количество сил и времени.
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