"Ей тогда было всего 17": появились подробности любовной истории Авербуха и Арзамасовой

Илья Авербух состоял в браке с Ириной Лобачевой 12 лет. Несмотря на то что у влюбленных появился сын Мартин, они развелись в 2007 году. Говорят, Ирина не смогла сохранить интерес избранника к себе, поэтому он искал других женщин. Продюсеру приписывали роман с Алисой Гребенщиковой, Валерией Ланской и Мариной Орловой.
Авербух тщательно скрывал личную жизнь. На днях он подтвердил, что встречается с Лизой Арзамасовой, но подробно об этих отношениях рассказывать не стал.
Ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина, которая хорошо знает хореографа, в разговоре с журналистами сообщила, что тот познакомился со звездой сериала "Папины дочки" в 2010 году. Арзамасова принимала участие в проекте Первого канала "Лед и пламень", постановщиком и продюсером которого был Авербух.
Чувства у Ильи и Лизы, уверена Елена, зародились в 2012-м. Тогда фигурист предложил Арзамасовой главную роль в своем шоу "Винкс на льду: возвращение в волшебный мир". Родина полагает, что Авербух таким образом сделал подарок актрисе.
"Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой", – сказала Елена.
Телеведущая не сомневается, что эти отношения получат развитие – Авербух женится на Арзамасовой. Вероятно, актриса уговорит избранника и на ребенка, хотя фигурист не раз говорил, что больше не хочет наследников.
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