Оголилась на берегу: Арзамасова раскрепостилась после романа с Авербухом

Звезда "Папиных дочек" опубликовала фото в своем инстаграм-аккаунте. 25-летняя актриса позирует на фоне моря. Она одета в короткие светлые шорты.
Взорам поклонников открылись длинные стройные ноги Лизы Арзамасовой. В микроблоге звезды редко можно увидеть ее фото даже в купальнике. Фолловеры пришли в восторг от снимка. Они осыпали знаменитость комплиментами.
Поклонники оставили множество комплиментов под снимком Арзамасовой. "Вы всегда такая удивительная и волшебная", "Солнышко", – высказались подписчики.
Отметим, после объявления о романе с Ильей Авербухом к Лизе Арзамасовой приковано пристальное внимание публики. Фигурист старше нее больше чем на 20 лет. Влюбленные долго скрывали свои отношения. Знаменитости не видят ничего предосудительного в большой разнице в возрасте и не реагируют на критику хейтеров.
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