Арзамасова погрузилась в работу с головой после известия о романе с Авербухом

Именно эту новость актриса сообщила поклонникам на своей страничке в "Инстаграме". Начались съемки нового сезона сериала "Ивановы-Ивановы", где Елизавета Арзамасова играет роль аспирантки Анастасии.
Под публикацией актриса написала: "Для тех, кто спрашивал о новом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы". Съемки начались! Удачи команде, крепкого здоровья группе, отличного настроения зрителям!". Подписчики, конечно, были несказанно обрадованы этой новостью и оставили множество восторженных комментариев: "Урааааааааааааааа!!! Жду не дождусь", "В успехе не сомневаемся! Ждем выхода на экран", "Удачи вам! Будем ждать с нетерпением 5 сезон".
Следует напомнить, что на днях в сети появились фото Елизаветы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. Влюбленные сидели на летней веранде, держась за руки. Эти снимки произвели эффект разорвавшейся бомбы! Позже Илья Авербух подтвердил, что они с Елизаветой довольно давно вместе, да и актриса не стала отрицать романа с серебряным призером Олимпийских игр.
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