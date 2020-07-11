Арзамасова погрузилась в работу с головой после известия о романе с Авербухом

Недавно стало известно, что Лиза Арзамасова вернулась на съемочную площадку. Актриса погрузилась в работу с головой.

Именно эту новость актриса сообщила поклонникам на своей страничке в "Инстаграме". Начались съемки нового сезона сериала "Ивановы-Ивановы", где Елизавета Арзамасова играет роль аспирантки Анастасии.

Под публикацией актриса написала: "Для тех, кто спрашивал о новом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы". Съемки начались! Удачи команде, крепкого здоровья группе, отличного настроения зрителям!". Подписчики, конечно, были несказанно обрадованы этой новостью и оставили множество восторженных комментариев: "Урааааааааааааааа!!! Жду не дождусь", "В успехе не сомневаемся! Ждем выхода на экран", "Удачи вам! Будем ждать с нетерпением 5 сезон".

Следует напомнить, что на днях в сети появились фото Елизаветы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. Влюбленные сидели на летней веранде, держась за руки. Эти снимки произвели эффект разорвавшейся бомбы! Позже Илья Авербух подтвердил, что они с Елизаветой довольно давно вместе, да и актриса не стала отрицать романа с серебряным призером Олимпийских игр.