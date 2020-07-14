Сделавшая аборт известная актриса пожалела о прошлом: Я была бы хорошей мамой

Зоя Буряк прославилась после выхода на экраны фильма "Холодное лето пятьдесят третьего". В эфире шоу "Судьба человека" она рассказала, почему так и не стала матерью.

Артистка была замужем лишь раз, она даже не стала называть фамилии актера, отметила, что его звали Александр, и он был невероятным красавцем. Пара прожила вместе пять лет, но в Молодежном театре, где влюбленные работали, у супруга звезды было очень мало ролей.

В итоге парня позвали в Красноярский театр, он согласился. Зоя Буряк ехать отказалась, так как ее дела на родной сцене шли прекрасно. К сожалению, расстояние охладило чувства, и супруги расстались.

Как отметила актриса в эфире шоу "Судьба человека", в ее жизни было много мужчин, но, увы, никто из них так и не стал тем, с кем хотелось бы создать семью и родить ребенка. Однажды у Зои Буряк был шанс на материнство, но не сложилось.

Артистка рассказала, что мужчины боялись появления детей даже больше, чем она сама. Когда актриса забеременела, требовалось принять волевое решение. Мужчина не хотел малыша. Зоя Буряк восприняла его слова как предательство и больше никогда с ним не виделась.

Также в эфире шоу "Судьба человека" звезда вспомнила занятный случай. Однажды ей приснилось, что она провожает сына в армию. Это было как раз через 19 лет после прерванной беременности. "Я была бы хорошей матерью, но не судьба", – добавила актриса.