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Проклова назвала причину смерти своих детей

Елена Проклова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Героиней программы "На самом деле" стала знаменитая актриса Елена Проклова. В студии Дмитрия Шепелева кинозвезда встретилась лицом к лицу со своими экс-супругами Александром Савеловым-Дерябиным и Андреем Тришиным.
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Актриса рассказал о том, что в браке с Александром, с которым они прожили четыре года, у нее умерли два сына-близнеца. Малыши родились мертвыми. По словам Елены, она тяжело переживала смерть детей. На передаче Проклова назвала причину их гибели.

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Артистка отметила, что это не ошибка врачей, поскольку тогда у специалистов не было возможности полностью обследовать организм роженицы. "Это скорее врачебное незнание. В то время не делали анализ гемостаза – свертываемости крови, а у меня она очень густая, из-за этого мои дети погибали. Плод недополучает питания, ребенок неправильно развивается, становится нежизнеспособным к моменту рождения. У меня так умерли два сына от Александра и один от Андрея", – поведала Проклова.

Савелов-Дерябин так и не смирился с потерей детей. После трагедии в их паре начался разлад. Елена призналась, что для нее стало шоком заявления супруга. "Для меня Сашина фраза: "Все, что не делается, все к лучшему", стала ножом, который отрезал отношения", – сообщила Проклова.

В свою очередь Александр поделился с экспертами, что любил жену и не желал причинять боль. "Я сказал это, чтобы успокоить ее, объяснить, что все впереди, мы ведь были молоды", - рассказал экс-супруг Прокловой в студии.

Специалисты задали вопрос Дерябину, винил ли он актрису в смерти близнецов, когда они были семьей. Александр ответил отрицательно. Это оказалось правдой. Но спустя время, когда он узнал, что ранее жена неоднократно прерывала беременночть и не сообщала ему о своих проблемах со здоровьем, начал осуждать Проклову.

Мужчина признался, что до сих пор не извинил ее за смерть сыновей. "В глубине души не простил… А когда узнал об абортах…", - поведал Александр.

Проклова рассказала, что первый раз прервала беременность в 18 лет. "Я жила в семье атеистов. Я большая грешница", – поделилась актриса. По ее словам, она сделала это не по своей воле. "Это был родной и близкий человек, меня отвела бабушка", – добавила кинозвезда.

Также на ток-шоу выяснилось, что и у бывшего мужа Елены Андрея Тришина тоже остались тяжелые воспоминания от совместной жизни с артисткой, о которых он также рассказал гостям и экспертам в студии. При этом он не переставал повторять, что до сих пор любит бывшую избранницу, что специалисты признали ложью.

Автор: Людмила Фоканова26 сентября 2017, 21:51

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