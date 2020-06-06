Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события

Текущая неделя в Великобритании посвящена волонтерам. Британцы всячески выражают им свое уважение, а также делятся собственными успехами на этом поприще. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже решили похвастаться и рассказали, как помогают нуждающимся.
Накануне семейство Кембриджей провело конференцию по видеосвязи с молодыми активистами волонтерских движений. Венценосные особы сообщили, в каких проектах принимали участие и заслушали истории добровольцев.
А уже сегодня в соцсетях членов королевской семьи появилась новая публикация. На фотографии Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой направляются к одному из домов в Сандрингеме.
Особо бдительные подписчики сразу рассекретили время, когда был сделан этот снимок. Оказалось, что еще в апреле принцесса Шарлотта щеголяла в этом наряде.
Подпись к посту тоже говорит об апрельских событиях – тогда знаменитое семейство участвовало в волонтерской акции.
"В апреле Герцог, Герцогиня и их семья навестили одиноких пенсионеров, проживающих на территории Сандрингема", – указано в подписи к фото.
Напомним, в конце апреля королевская семья подготовила для нуждающихся семей и пенсионеров настоящий сюрприз. Они загрузили целый фургон едой и развозили ее бедным людям.
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