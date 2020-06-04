Памела Андерсон приняла сексуальную позу и возбудила народ

Супермодель Памела Андерсон поделилась новой фотографией в своем аккаунте в "Инстаграм". Культовая блондинка в этот раз предстала в весьма необычном образе: она опубликовала кадр из эротической фотосесии, где позировала в черном боди, в чулках на подвязках и с яркими длинными волосами цвета перца чили.

Подписчики бывшей звезды Playboy давно привыкли, что она обычно публикует в соцсети свои старые черно-белые снимки. Поэтому новое фото взбудоражило умы фанатов по всему миру.

На снимке модель стоит на коленях в сексуальной позе. Миллион последователей Памелы могли полюбоваться очертаниями ее фигуры в форме песочных часов и оценить подтянутое тело.

"Ты действительно единственная в своем роде", "Жарко как в аду", "Боже мой, от тебя захватывает дух", "Самая горячая женщина на свете", "Вот это поза!" - мгновенно отреагировали фолловеры в комментариях. А один из поклонников тут же сделал модели предложение руки и сердца.

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Буквально за этим кадром Памела опубликовала черно-белое видео со съемок, где она позировала сидя на стуле в образе танцовщицы американского стрип-кабаре конца прошлого столетия.

Кстати, в отличие от других постов, которые Памела Андерсон обычно сопровождает многозначительными цитатами о смысле жизни, в этот раз модель без слов лишь отметила аккаунт. Как оказалось, звезда рекламирует новую платформу, с помощью которой любой желающий может общаться со своими кумирами напрямую.