Веселая вдова Диденко встала в окно с двумя детьми на руках

Екатерина Диденко похоронила мужа и еще двоих знакомых после несчастного случая, произошедшего на ее дне рождения. Женщина осталась одна с двумя детьми.

Екатерина Диденко прославилась в Сети как "аптечный Ревизорро". Женщина занималась тем, что обсуждала с подписчиками лекарства и давала советы относительно их покупки. "Мои читатели экономят при походе в аптеку", – объявила Диденко, назвав себя в Сети провизором.

Ее жизнь круто изменилась в день ее рождения. Тогда она с компанией друзей устроила вечеринку в банном комплексе. Чтобы поразить супругу и остальную компанию, ее муж Валентин заказал более 20 килограммов сухого льда. По задумке, он должен был войти в химическую реакцию с водой, отчего должен был пойти эффектный белый дым.

Вот только все пошло не по сценарию. Из-за того, что льда оказалось слишком много, а помещение было слишком маленьким, произошло резкое увеличение углекислого газа в атмосфере. В результате, трое человек, в том числе и супруг Екатерины Диденко погибли.

Сразу после трагедии шокированная женщина не раз выходила в прямой эфир, постила "Сторис" и даже приняла участие в съемке двух шоу на Первом канале. Она откровенно поделилась с общественностью своей бедой, переживаниями, периодически рыдая на камеру.

Почему-то не все подписчики оценили страдания ставшей вмиг вдовой Диденко. В комментариях к ее публикациям в инстаграм-аккаунте можно прочитать множество негативных отзывов, критики и откровенных оскорблений. Людям не понравилось, что свое горе Екатерина не только выставила напоказ, но и якобы монетизировала.

Страшно сказать, многие подписчики прямо пожелали Диденко смерти. В ответ на такие страшные послания Екатерина опубликовала видео, на котором запечатленная с двумя детьми на руках, она встает на подоконник. "Чего хотят мой хейтеры", – коротко подписала ролик женщина. Затем Диденко крупным планом продемонстрировала пальцы, сложенные в фигу. Таким образом она дала понять, что злопыхатели "не дождутся" ее слабости.

Тем не менее, Екатерина не скрывает, что теперь она находится в поисках ориентиров. "Ну все, проводили мы сегодня мою маму и остались мы дома втроем. если честно, я не представляю, как дальше жить", – призналась Диденко.