Ксении Собчак дали пинка после слухов о воровстве

Стало известно о предстоящем выходе в эфир нового шоу на Первом канале "Док-Ток". Ведущими программы станут Александр Гордон и Ксения Собчак.

В рамках "Док-Ток" будут обсуждать истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным. По словам светской львицы, это абсолютно новый формат, подобного на телевидении еще никто не делал.

Тем временем, стало известно о существовании идентичного шоу на телеканале RTVI. Даже название совпадает – Doc Talk. Она существует уже полгода, а ее ведущими являются супруги Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас. В эфире программы обсуждают человеческие истории.

Журналист признался, что известие о выходе аналогичного проекта на федеральном канале шокировало его. "Мы работаем в документалистике давно, 15 лет. И с одной стороны, появление на Первом канале программы, имеющей в названии корень "док", – это колоссальное признание значимости нашей профессии. А с другой – я испытываю недоумение: какое отношение имеет Ксения Собчак к миру документального кино?..", – недоумевает Никита Тихонов-Рау.

Тем не менее, мужчина утверждает, что выдвигать обвинения пока рано. Прежде всего надо дождаться выхода в свет первого выпуска шоу "Док-Ток". Вполне вероятно, что "это совсем другой проект и пересечение есть только в названии".