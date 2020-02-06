"Стыд и позор": Собчак разнесли за поддержку фашизма

История началась с того, что анонимный телеграм-канал "Бабская курилка" нелицеприятно высказался насчет национальной принадлежности главного редактора RT Маргариты Симоньян и блогера Кристины Потупчик, которая опубликовала несколько фотографий со своего дня рождения. Первую назвали "армянкой в каменьях", а вторую наградили эпитетом "жидовка".
Столь резкие высказывания не остались без внимания общественности, эту тему в своем микроблоге затронула главный редактор глянцевого издания Harper's Bazaar Дарья Веледеева. "Это стыд и позор, что в нашей стране возможно складывать буквы в такие слова в популярном телеграм-канале", – возмутилась женщина.
В комментариях к посту высказала свою точку зрения и Ксения Собчак, которая посоветовала не обращать внимания на подобные выпады. "Фашизм начинался именно так. Не могу реагировать иначе", – продолжила гнуть свою линию редактор. Телеведущая решила просветить Дарью. Ксения рассказала, как, по ее мнению, появился Третий Рейх: "Фашизм начинается не так. А с запретов писать, с закрытия свободной прессы и потом запрета голосовать за другие партие, кроме Гитлера".
Некоторые обвинили бывшую жену Максима Виторгана в поддержке национализма, посчитав, что именно с подобной реакции и начинался тоталитарный режим. Например, бизнес-леди Снежана Георгиева отметила: "Для меня конкретно в этом случае игнорировать = поощрять".
Позже скандальная телеведущая выложила на своей странице в социальной сети несколько скриншотов переписки под постом Веледеевой и попыталась объяснить позицию. Однако в итоге обвинила главных героинь обсуждения – Симоньян и Потупчик – в манипуляции информационным пространством. "Запреты – начало любого зла. Лучше потерпеть и пройти мимо забора с нецензурной надписью, чем все заборы превратятся в RT", – написала жена Константина Богомолова.
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