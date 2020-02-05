"Стоит как чугунный мост": Собчак заказала себе гроб за полмиллиона рублей

Видимо, банную тему женщина посчитала недостаточно раскрытой после двух промороликов к своей новой программе. В обоих видео блондинка плещется в джакузи с пеной. Рекламу бывшая жена Максима Виторгана выложила в своем микроблоге.
Сейчас в новом доме Ксения Собчак проводит ремонт. Для санузла она выбирает необходимую технику. Светская львица поделилась видео процесса поиска идеальной ванны. На записи запечатлен момент, когда жена Константина Богомолова перелистывает различные варианты джакузи.
Что примечательно, выбор она остановила на черном прямоугольном предмете. При первом взгляде на него возникает ассоциация с настоящим гробом, если забыть, что Ксения находится в магазине сантехники. Вероятно, потусторонняя тема не отпускает Собчак – осенью прошлого года телеведущая на своей свадьбе с Константином Богомоловым прокатилась в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Стоит отметить, что данное изделие обойдется телеведущей более чем в полмиллиона рублей. "Мне пока из всех вариантов больше всех нравится вот эта", – комментирует женщина процесс поиска сантехники. – "Ну да, стоит она, как чугунный мост, но это очень красиво".
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