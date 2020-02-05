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"Стоит как чугунный мост": Собчак заказала себе гроб за полмиллиона рублей

Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ксения Собчак продолжает обустраивать семейное гнездышко. В своем инстаграм-аккаунте телеведущая выложила сториз, на котором видно, как она выбирает неотъемлемый атрибут ванной комнаты.
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Видимо, банную тему женщина посчитала недостаточно раскрытой после двух промороликов к своей новой программе. В обоих видео блондинка плещется в джакузи с пеной. Рекламу бывшая жена Максима Виторгана выложила в своем микроблоге. 

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Сейчас в новом доме Ксения Собчак проводит ремонт. Для санузла она выбирает необходимую технику. Светская львица поделилась видео процесса поиска идеальной ванны. На записи запечатлен момент, когда жена Константина Богомолова перелистывает различные варианты джакузи. 

Что примечательно, выбор она остановила на черном прямоугольном предмете. При первом взгляде на него возникает ассоциация с настоящим гробом, если забыть, что Ксения находится в магазине сантехники. Вероятно, потусторонняя тема не отпускает Собчак – осенью прошлого года телеведущая на своей свадьбе с Константином Богомоловым прокатилась в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". 

Стоит отметить, что данное изделие обойдется телеведущей более чем в полмиллиона рублей. "Мне пока из всех вариантов больше всех нравится вот эта", – комментирует женщина процесс поиска сантехники. – "Ну да, стоит она, как чугунный мост, но это очень красиво". 

Автор: 5 февраля 2020, 12:45
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это как надо деградировать, чтобы обсуждать сантехнику на всю Русь- матушку, а главное - времени не жалко тратить на эту пустоту,,,А может пойти в детский онкологический центр, где умирают детки из за нехватки финансов на лечение? Может Боженька тебе учтет и отпустит грехов, а аж ты накосячила , страшно подумать! Возьмись за ум наконец то!!!
й собчачьей
Ответить
Пусть порадуется до переходного возраста своего гаденыша...Там уж он ей начнет выдавать по морде от всей своей наследственно - уродливой души.
Гость
Ответить
И эта ''Элита"" хочет в Евросоюз? Кто вас там ждёт? Вам руки не подадут порядочные европейцы! И никогда к себе близко не подпустят к себе, потомучто с таким мышлением и отношением к людям вы для них Чужды, и приходится вам там только шопиться, слоняться по ресторанам с вкусной едой, ведь это для вас на первом месте и выкладывать свои видео из дорогих отелей,понимая, что вас там никогда общество не примет
Гость
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Жизнь удалась, Ксюша! А что дальше? Если бы деньги решали все в этом мире? Дети растут, мужья бросают, личного счастья нет, ну перебесишься ещё какое то время, а кто тебя вспомнит потом хорошим словом? Вспомнят твой Дом-2 и катафалк свадебный,,,,, репутации на 0 еле натянешь, а с этим твоим прошлым нужно будет жить всю оставшуюся жизнь,,,,, А в Инстаграмме ты потому показываешь свои приобретения, что нет у тебя настоящих друзей, в узком кругу по настоящему не с кем обмолвиться, одни Понты, да и воспитания ты хорошего не получила,Мне тебя жалко, если ты такие бытовые мелочи выносишь на все
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