Собчак неожиданно перечеркнула отношения с Богомоловым

Скандальная телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте кадр с супругом. Улыбающаяся девушка прислонилась щекой к мужчине. Они смотрят в камеру, которая находится сверху. Портрет сделан таким образом, что лица пары перечеркнуты проволокой, также попавшей в объектив.
Фото можно посчитать довольно символичным в свете последних обсуждений. Знаменитости поженились в сентябре прошлого года, и с тех пор не утихают разговоры о неискренности Богомолова в отношении пассии. Якобы благодаря известности жены режиссер получил всероссийскую популярность, и это открыло для него новые возможности.
Также периодически появляется информация о неверности молодого мужа. Ранее сообщалось, что Константина Богомолова застали за интимным разговором со своей давней любовницей, продюсером и актрисой Ириной Сосновой.
По уши влюбленная Ксения Собчак не комментирует слухи вокруг своего брака, продолжая восторгаться мужчиной. Вот и в новой публикации девушка написала: "Вчера @konbog75 (никнейм Богомолова в соцсети. – Прим. ред.) ходил к Познеру. Ничего интереснее я с КЮ не видела. Тот случай, когда горжусь интервьюируемым и восхищаюсь интервьюером".
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