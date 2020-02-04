Первый канал указал Ксении Собчак на ее место

Ксению Собчак позвали работать на Первый канал. Совсем скоро выйдет новое шоу со скандально известной ведущей. Вот только в Сети неоднозначно отнеслись к этому ее достижению.

С 10 февраля на Первом канале начнется новое шоу. Его ведущими стали Александр Гордон и Ксения Собчак. Сообщается, что в программе "Док-Ток" будут обсуждать "истории, достойные экранизации". Сама телеведущая утверждает, что новая передача представляет собой абсолютно новый формат. "Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы", – цитирует Ксению Собчак РБК.

Предполагается, что каждая тема будет раскрываться с разных сторон (видимо, поэтому у шоу два ведущих), ведь у всех героев своя правда. Также подразумевается, что Александр Гордон и Ксения Собчак не будут спорить в кадре, а станут сменять друг друга, потому что у каждого есть уникальное авторское видение. "Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы", – приводит слова Александра Гордона Teleprogramma.pro.

Его коллега призналась, что работа над новым шоу шла долго. "Проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру", – рассказала гламурная блондинка.

Как утверждает Ксения Собчак, еще около трех лет назад у них с Первым каналом появилась идея сотрудничества. А в сентябре 2019 года в Сети прошел первый анонс шоу с телеблондинкой. Однако по какой-то причине анонс новой программы вскоре пропал, а затем было удалено и видео.

Сейчас же сообщается, что шоу Гордона и Собчак будет транслироваться с понедельника по четверг в 22:30 мск. В Сети уже отреагировали на это, причем отзывы у пользователей неоднозначные. Если одни порадовались за возвращение Ксении на федеральный канал, то другие сочли решение "первой кнопки" этаким изощренным унижением: вроде, дали работу, которую та так хотела, но поставили на такое время, что у рядового зрителя вряд ли будет возможность его посмотреть, дескать, поздно.