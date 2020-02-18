Вера Брежнева обнародовала фото с детской коляской

Вера Брежнева и Константин Меладзе много лет вместе. Однако официальный брак они оформили не так давно – лишь пять лет назад. С тех пор в Сети муссируются слухи о скором прибавлении в звездном семействе. Пара не реагирует на эти пересуды. Константин Меладзе вообще настолько не публичен, что почти не посещает светских мероприятий и не дает интервью. Отмалчивается и Вера Брежнева.
Отметим, что от предыдущих отношений у обоих есть дети. Возможно поэтому супруги не торопятся обзаводиться потомством. Но стоит лишь артистке предстать перед публикой в таком ракурсе или в свободном наряде, как немедленно возникают слухи о ее беременности.
Наконец Вера Брежнева обнародовала фото, где запечатлена с детской коляской. Снимок выполнен в черно-белом цвете. Рядом с артисткой на скамейке снят... Леонид Брежнев. В подписи говорится: "Леонид и Вера Брежневы, 1970 г.". Очевидно, фото представляет собой искусно выполненный коллаж. Вероятнее всего, народные умельцы "приделали" к телу супруги генсека Виктории Брежневой (урожденной Денисовой) голову Веры. "А я хорошо сохранилась к 2020му (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – с юмором отреагировала на фото популярная исполнительница.
Она опубликовала снимок на своей официальной страничке в "Инстаграм" в приложении "Сторис". Фанаты пришли в восторг. Они рассыпались в комплиментах и оставили множество смешных отзывов. Ранее Вера Брежнева порадовала поклонников серией фотографий, сделанных во время отдыха в Италии. На них артистка запечатлена с мужем и младшей дочкой.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
ЛИОНУ на мыло
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?