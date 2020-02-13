"Я начинаю звереть": Меладзе отреагировал на слухи о разводе с Брежневой

Заголовки о расставании Веры Брежневой с супругом пестрят в СМИ уже полгода. Есть слух о том, что Константин Меладзе начал встречаться с Эрикой Герцег из "ВИА Гры". Но директор исполнительницы тут же заявил – это сплетни и ничего общего с реальностью не имеют. Меладзе и Герцег лишь работают вместе.
Вере Брежневой надоело читать эти новости и решила рассказать правду об отношениях в семье. В интервью журналу Cosmopolitan певица призналась, что у супруга на измены попросту нет времени – он руководит лейблом Meladze Music, пятью музыкальными проектами, выступает наставником в "Голосе", пишет и выпускает песни, снимает клипы, занимается детьми. При всей своей занятости Меладзе успевает решать семейные вопросы и даже готовить вкусные завтраки.
"Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза", – иронизирует Вера.
Сам Меладзе с юмором старается относиться к ярким заголовкам журналистов. Брежнева рассказала, что однажды муж прислал ей скриншот новости об их разладе в семье, они вместе посмеялись.
Но долго смеяться над этим певица не готова. Многочисленные слухи о ее семье Веру начали выводить из себя.
"Меня больше всего расстраивает, когда отзываются плохо о моей семье, тогда я начинаю звереть", – отмечает звезда.
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Весна уже наступает!!!! С новой , двойной обложкой @cosmopolitan_russia �� Внутри - заряд весенней энергии, новое интервью и немного секретиков �� И, в честь выхода журнала, даю возможность любимым подписчикам получить подарок от героини номера, то есть от меня�� )) ⠀ Угадай, какие три средства (продукт и тон) косметики VERA использовала @nikakislyak для моих образов в этом номере? Напиши свой вариант в комментарии под этим постом и жди. Первый угадавший получит крутейший журнал с моим автографом�� ииииии один из продуктов @verabeauty.official на выбор �� #verabeauty #новыйcosmo ⠀ ⠀ Фотограф: @danilgolovkin Креативный директор: @alisazhidkova Стилист: @irasvi Макияж: @nikakislyak Волосы: @kochegov_konstantin Ассистенты фотографа: @boldmoscow Ассистент стилиста: @taya_krutaya Продюсер: @nastya_fridman
Вера Брежнева и Константин Меладзе в браке с 2015 года. Но приближенные к звездной тусовке отмечают, что отношения пары зародились еще задолго до их официального объявления. Ксения Собчак в одном из выпусков своего ютуб-шоу рассказала – связь певицы и продюсера продолжалась десять лет. Меладзе приходилось скрывать свою возлюбленную от пристального внимания из-за того, что тогда был еще женат на Яне Сумм. С ней он растил троих детей.
Совместных детей пара Брежнева-Меладзе пока не имеет. У Веры есть две дочери от разных избранников – 19-летняя Соня от бизнесмена Виталия Войченко и 10-летняя Сара от олигарха Михаила Кипермана.
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