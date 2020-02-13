"Я начинаю звереть": Меладзе отреагировал на слухи о разводе с Брежневой

Вера Брежнева рассказала, как ее супруг Константин Меладзе отреагировал на новость об их разводе. Продюсер якобы закрутил роман с солисткой группы "ВИА Гра".

Заголовки о расставании Веры Брежневой с супругом пестрят в СМИ уже полгода. Есть слух о том, что Константин Меладзе начал встречаться с Эрикой Герцег из "ВИА Гры". Но директор исполнительницы тут же заявил – это сплетни и ничего общего с реальностью не имеют. Меладзе и Герцег лишь работают вместе.

Вере Брежневой надоело читать эти новости и решила рассказать правду об отношениях в семье. В интервью журналу Cosmopolitan певица призналась, что у супруга на измены попросту нет времени – он руководит лейблом Meladze Music, пятью музыкальными проектами, выступает наставником в "Голосе", пишет и выпускает песни, снимает клипы, занимается детьми. При всей своей занятости Меладзе успевает решать семейные вопросы и даже готовить вкусные завтраки.

"Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза", – иронизирует Вера.

Сам Меладзе с юмором старается относиться к ярким заголовкам журналистов. Брежнева рассказала, что однажды муж прислал ей скриншот новости об их разладе в семье, они вместе посмеялись.

Но долго смеяться над этим певица не готова. Многочисленные слухи о ее семье Веру начали выводить из себя.

"Меня больше всего расстраивает, когда отзываются плохо о моей семье, тогда я начинаю звереть", – отмечает звезда.

Вера Брежнева и Константин Меладзе в браке с 2015 года. Но приближенные к звездной тусовке отмечают, что отношения пары зародились еще задолго до их официального объявления. Ксения Собчак в одном из выпусков своего ютуб-шоу рассказала – связь певицы и продюсера продолжалась десять лет. Меладзе приходилось скрывать свою возлюбленную от пристального внимания из-за того, что тогда был еще женат на Яне Сумм. С ней он растил троих детей.

Совместных детей пара Брежнева-Меладзе пока не имеет. У Веры есть две дочери от разных избранников – 19-летняя Соня от бизнесмена Виталия Войченко и 10-летняя Сара от олигарха Михаила Кипермана.