В Сети появились шокирующие кадры Ксении Собчак

Телеведущая не боится смеяться над собой. Накануне она опубликовала забавный ролик в своем инстаграм-аккаунте, чтобы немного поднять настроение поклонникам.
Ксения побывала на съемках нового проекта. Чтобы лучше войти в доставшуюся роль, звезда нанесла грим. Именно в таком виде Ксения и предстала перед поклонниками.
"Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь", – подписала кадры Собчак.
Хейтеры моментально активизировались. Они стали едко высказываться в адрес телеведущей, не подбирая выражений. "Я аж вздрогнула...", "Пожалуй, отпишусь, достала она", "Ужас ужасный", "Копия – твоя душа, похожа", "Это даже страшнее, чем мы предполагали", "Вот теперь личико соответствует нутру", – язвили злопыхатели.
"Короновирусная!", – обозвался пользователь Сети.
Но нашлись и те, кто поддержал Собчак. Настоящие поклонники стоят за нее горой. "Ксения, вы очень поднимание настроение столько в вас позитива!", – написала обожательница.
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