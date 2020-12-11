Певица из новой "ВИА Гры" призналась в чувствах к Меладзе

Продюсер представил новый состав в ноябре. Девушки раскрыли главную фишку композитора. "Костя – гениальный музыкант, и этим все сказано. Но это не главная его черта. Прежде всего он прекрасный человек", – выразила свои теплые чувства Константину Меладзе солистка Ульяна Синецкая.
Певица добавила, что ей и другим девушкам из группы "ВИА Гра" повезло быть рядом с "таким большим мастером". Другая участница коллектива Ксения Попова согласилась с коллегой.
Она отметила, что сочиненные Константином Меладзе песни знает каждый. Артистка заявила, что у нее нет сомнений в том, что он уникален.
Напомним, всего за два десятка лет в группе "ВИА Гра" успели поработать 13 девушек. Ранее Константин Меладзе признался, что новые участницы коллектива вдохновили его на создание очередного хита. Продюсер уверен, что частые перемены в составе оживляют рабочий процесс и не дают ему зачахнуть как композитору.
В новом составе группы поют София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова. Остается только гадать, как долго солистки смогут оставаться на плаву.
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