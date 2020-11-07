"Очередные подруги Меладзе": публика унизила новый состав группы "Виа Гра"

Композитор и пиар-менеджер женского трио ""Виа Гра" представил новых фавориток в эфире программы "Вечерний Ургант". Из прежнего состава поп-группы осталась лишь Ульяна Синецкая. Эрика Герцег и Ольга Меганская решили начать сольную карьеру и покинули состав.
По словам Константина Меладзе, новые участницы уже имеют некоторую известность, несмотря на свой возраст. К примеру, Софии Тарасовой недавно исполнилось 19 лет. Известно, что девушка с раннего детства выступает на сцене и участвует в различных песенных коллективах.
Третья участница обновленного составы – Ксения Попова. Исполнительница уже знакома телезрителям благодаря участию в проекте "Х-Фактор". Ее видео на YouTube набрало почти восемь миллионов просмотров.
Если верить музыкальному продюсеру, то новые участницы поп-группы "Виа Гра" вдохновили его на создание очередного хита. Константин Меладзе уверен, частые перемены в составе оживляют рабочий процесс и на дают ему зачахнуть как композитору.
Однако многочисленная аудитория не оценила творческие перемены. Нашлись и те, кто вовсе облил грязью молодых девушек и посетовал, что Константина заботит только собственная выгода.
"Ничего удивительного. Очередные подруги Меладзе. Молодые и без голоса. Ждем повтора истории с Брежневой", – критично заявили комментаторы.
Остается только гадать, как долго девушки смогут оставаться на плаву и приносить популярность группе.
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