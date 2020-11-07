Женатый Меладзе прилюдно заявил о своих новых девушках

В 2020 году группа "ВИА Гра" отметила юбилей – музыкальный проект существует уже 20 лет. В течение этого периода ее коллектив регулярно менялся. В честь знаменательной даты Константин Меладзе решил добавить в группу новых девушек и убрать из нее прежних певиц.
Команду музыкального проекта покинули Ольга Меганская и Эрика Герцег, их место заняли София Тарасова и Ксения Попова. Кудрявая артистка Ульяна Синецкая будет продолжать выступать в составе команды, как раньше.
Константин Меладзе уточнил в эфире "Первого канала" обстоятельства, по которым он решил преобразовать музыкальный коллектив группы "ВИА Гра". "Когда состав долго не меняется, я чахну, теряю творческий энтузиазм.", – сообщил продюсер. Он добавил, что, благодаря девушкам, он черпает вдохновение для написания новых композиций. Ему тяжело работать продолжительное время с одними и теми же людьми.
По словам Меладзе, впервые в команде "ВИА Гры" не просто привлекательные участницы, а и обладательницы прекрасных голосов. Софию Тарасову он увидел первый раз на детском конкурсе, когда ей было девять лет (сейчас девушке 19, – Прим. ред.). А Ксения Попова попала в группу, пройдя серьезный кастинг.
Совсем недавно музыкальный проект выпустил новый трек под названием "Рикошет". Группа "ВИА Гра" по-прежнему сохраняет имидж самых сексуальных красоток страны.
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