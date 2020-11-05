Известный ведущий сделал заявление: Светланы Моргуновой больше нет

В мае в семье Светланы Моргуновой случилось горе: умер ее единственный сын Максим. Можно только представить, каким ударом стало для телеведущей это известие, ведь с ним она была невероятно близка. Светлана не раз говорила, что Максим это ее поддержка и опора.
В близком кругу рассказывают, что после смерти сына легендарный диктор совсем закрылся, ведет затворнический образ жизни, почти ни с кем не общается. Одним из тех, с кем Светлана Моргунова все же поддерживает отношения, является ее коллега, известный ведущий Владимир Березин.
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