Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке

На телеканале "Россия" продолжается конкурс детских талантов "Синяя птица", где юные артисты самых разных жанров делают первый шаг к мечте. В минувшее воскресенье за путевку в финал сражались семь участников, за выступлениями которых следили телезрители у экранов и жюри в студии – Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Дима Билан,Денис Мацуев, – а также ведущая Дарья Златопольская. Этот выпуск "Синей птицы" пощекотал нервы не только конкурсантам, но и судьям.



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