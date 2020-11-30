Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке

10-летней уроженка Тюмени Арина Черепова показала удивительно красивый номер. Воздушная гимнастка летала под куполом под балладу Hijo de la Luna в исполнении Тимура Сланова, финалиста самого первого сезона конкурса, чей уникальный контртенор знаменит на весь мир.
Николай Цискаридзе признался, что так испугался за девочку, что икал весь номер, а Денис Мацуев сказал, что, будь на месте Арины его дочь, его хватил бы сердечный приступ.
Повод понервничать у прославленного пианиста был ее один. Рискованные трюки на скейтборде в исполнении 14-летнего петербуржца Кирилла Гаврилова, семилетнего белгородца Платона Чирвы и его ровесницы Василисы Ермаковой из Москвы напомнили Денису Мацуеву его детство.
"Никогда не забуду 1986 год (Мацуеву в то время было 11 лет – Прим. ред.), когда вышли два культовых фильма – "Курьер" и "Назад в будущее". После них я попросил бабушку немедленно купить мне скейт и через пару дней сломал правую руку. Вот так я выучил "Концерт для левой руки" Мориса Равеля", – рассказал прославленный музыкант.
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