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Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке

Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке

Денис Мацуев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На телеканале "Россия" продолжается конкурс детских талантов "Синяя птица", где юные артисты самых разных жанров делают первый шаг к мечте. В минувшее воскресенье за путевку в финал сражались семь участников, за выступлениями которых следили телезрители у экранов и жюри в студии – Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Дима Билан,Денис Мацуев, – а также ведущая Дарья Златопольская. Этот выпуск "Синей птицы" пощекотал нервы не только конкурсантам, но и судьям.
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10-летней уроженка Тюмени Арина Черепова показала удивительно красивый номер. Воздушная гимнастка летала под куполом под балладу Hijo de la Luna в исполнении Тимура Сланова, финалиста самого первого сезона конкурса, чей уникальный контртенор знаменит на весь мир.

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Николай Цискаридзе признался, что так испугался за девочку, что икал весь номер, а Денис Мацуев сказал, что, будь на месте Арины его дочь, его хватил бы сердечный приступ.

Повод понервничать у прославленного пианиста был ее один. Рискованные трюки на скейтборде в исполнении 14-летнего петербуржца Кирилла Гаврилова, семилетнего белгородца Платона Чирвы и его ровесницы Василисы Ермаковой из Москвы напомнили Денису Мацуеву его детство.

Фото телеканала "Россия"

"Никогда не забуду 1986 год (Мацуеву в то время было 11 лет – Прим. ред.), когда вышли два культовых фильма – "Курьер" и "Назад в будущее". После них я попросил бабушку немедленно купить мне скейт и через пару дней сломал правую руку. Вот так я выучил "Концерт для левой руки" Мориса Равеля", – рассказал прославленный музыкант.

Автор: 30 ноября 2020, 13:06
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